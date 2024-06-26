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  4. SON DAKİKA | Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu, uyuşturucu karteli çökertildi

SON DAKİKA | Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu, uyuşturucu karteli çökertildi

26.06.2024 08:30
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Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Argay Opersayonu' kapsamında onlarca zehir tacirinin gözaltına alındığını duyurdu. 9 aylık takip sonucu İspanya’daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400’den fazla polis katıldı.

SON DAKİKA | Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu, uyuşturucu karteli çökertildi

Son dakika: İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri tarafından ortak “ARGAY” operasyonu düzenledi. İspanya'da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu karteli çökertilirken, kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. Kritik operasyona 400’den fazla polis katıldı.

Söz konusu operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın katılımıyla İspanya’da “ARGAY” Operasyonu gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi!

KERİM DAĞLIOĞLU YAKALANDI

Ülkemizce Kırmızı Bülten’le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

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Ayrıca Argay Operasyonunda; Ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

9 AYLIK YAKIN TAKİP

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya’daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400’den fazla polis katıldı.

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Granada, Malaga ve Sevilla’da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

Europol’ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı.

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Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız.

Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

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Aziz Milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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İspanya kırmızı bülten son dakika
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