Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "cumhurbaşkanı adayı" açıklaması: Millet İttifakı belirleyecek

Son dakika... Erken seçim çağrıları devam ederken, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusu da belirsizliğini sürdürüyor. Olası adaylar konusunda birçok isim ve haber gündeme gelirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da yeni açıklama geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Konut Görevlileri Sendikası'nı (Konut-Sen) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Konut-Sen Genel Başkanı Uğur Gözel ve sendika üyeleri ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Apartman görevlileriyle yaklaşık 2,5 yıldır ilgileniyoruz. Tıpkı taşeron işçileriyle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce sendika kurarak örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Bu çerçevede elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. 1 milyonu aşkın apartman görevlisi arkadaşıma seslenmek isterim; moralinizi bozmayın, Türkiye güzel ve büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum. Sizin sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcudur, çözeceğim" dedi.

"HERKESİN HUZUR İÇİNDE YAŞAMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, apartman görevlilerinin pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce 'maskeleri apartman görevlilerine verin' demiştim. 'Önce aşılar apartman görevlilerine yapılsın' demiştim; ama bu talebimiz kabul görmedi. Bugün benim ne kadar haklı olduğum görülüyor. Sizden isteğim tekrar örgütlenin bir araya gelin. Bir sorunla karşılaştığınızda bilin ki Kılıçdaroğlu kardeşiniz yanınızda. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu ülkede fakirin, fukaranın yanında olan kişiyim. Bunun bir hak, adalet ve insanlık mücadelesi olduğunu biliyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Evlatlarına huzur içinde bakması lazım. Herkesin huzur içinde yaşarken en azından kendi kültürel ihtiyacını da bir anlamda gidermesi lazım" diye konuştu.

"VATANDAŞIN CEBİNDE DOLAR MI VAR?"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Demek ki Sayın Erdoğan Türkiye'de çift paranın kullanıldığını kabul ediyor. Yani bir taraftan döviz bir taraftan Türk lirası. İyi de memleketi bu hale kim getirdi? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini beşli çeteye duyurması lazım. Dolar bazında garantiler verildi. Köprülerin, yolların bedelleri var. Aynı zamanda yüksek mevduat sahiplerine de dolar üzerinden kur garantisi verildi, nasıl oluyor bu? Vatandaşın cebinde dolar mı var? Doları taşıyanlar belli; yanında gezenler. Beşli çetenin kim olduğunu sadece ben değil bütün dünya biliyor. Kurtarmak istiyorsan önce beşli çeteyi çağıracaksın. Diyeceksin ki 'yolları, köprüleri doları bitiriyorum, hepsi Türk lirası olacak' diyeceksin. Vatandaşı kandırmasınlar, herkes gerçeği biliyor. Apartman görevlilerinin dolarları mı var? İnsaf kardeşim 21'inci yüzyılda yaşıyoruz."

"ADAYIMIZ, CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ''Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı belli oldu; ama seçim tarihinin belli olmasını bekliyoruz" açıklamasına ilişkin de "Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek. Hiç kimse en ufak bir endişe duymasın. 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

(DHA)

