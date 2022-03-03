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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu saat vererek paylaştı... "Bekliyorum"

Son dakika: Kılıçdaroğlu saat vererek paylaştı... "Bekliyorum"

03.03.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 21.00'de bir açıklama yapacağını duyurdu.

Son dakika: Kılıçdaroğlu saat vererek paylaştı... "Bekliyorum"

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna." ifadesini kullanarak bir açıklama yapacağını bildirdi.

"BİRLİKTE BAKALIM İBRET TABLOSUNA"

Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum."


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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