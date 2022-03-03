Son dakika: Kılıçdaroğlu saat vererek paylaştı... "Bekliyorum"

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna." ifadesini kullanarak bir açıklama yapacağını bildirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum."
Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00’de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2022