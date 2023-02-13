Son dakika | Kılıçdaroğlu SPK binası önüne gitti! "Başkan istifa etsin" çağrısı: "Bu ülkede herkesin soyulmasına seyirci kalmayacağız"

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta kurmaylarıyla birlikte deprem bölgesindeki illeri ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaret dönüşü sonrası SPK önüne giderek "Açıkça söylüyorum, başkan istifa etsin" dedi.

"EN ACI DOLU GÜNLERİMİZDE BİLE..."

Kılıçdaroğlu, depremin ardından SPK ile ilgili yaptığı ilk paylaşımında "Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller” ifadelerine yer vermiş, daha sonra deprem bölgesini ikinci ziyareti sırasında yaptığı bir paylaşımda şunları kaydetmişti:

"SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim."

Bugün SPK binasının önünden mesajlar veren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Açıkça söylüyorum, başkan istifa etsin. Zarar eden, soyulan bütün depremzedelerin tamamının paralarının iade edilmesi lazım. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter artık! Bu ülkede herkes soyulacak mı? Biz herkesin soyulmasına seyirci kalmayacağız."

