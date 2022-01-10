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SON DAKİKA | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bugün başladı

10.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kimliklerde yeni dönem bugün itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün itibarıyla kimlik kartlarına e-İmza yüklenebilecek. 50 ilde başlayan uygulamanın kısa süre içinde ülke geneline yayılacağı belirtilirken vatandaşlar artık kimliklerinde yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza da kullanabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bugün başladı

Son dakika haberi: Kimliklerde yeni dönem bugün 50 ilde başladı. Kısa sürede ülke geneline yayılacak e-imza uygulamasıyla birlikte vatandaşların zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor. e-İmzanın kimlik kartlarına yüklenmesi 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | KİMLİK KARTLARINDA YENİ DÖNEM! BUGÜN BAŞLADI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

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Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri bugün itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.

e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.

Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Eskiden kimlik değiştirmek için aylar öncesine başvurmanız ve aylarca sıra beklemeniz gerekirdi. hele kimliğinizi kaybetseydiniz işte o zaman yanıyordunuz. Mahkemeler , avukatlar gerekiyordu yeni kimlik alabilmeniz için. Şimdi her türlü kimlik almak için 3 dakika lazım bu kadar.
@ata_ataboylu_1930 Bir de hükümeti beğenmeyenler var işte.
Akardesim asil simdi zorlasdi eskiden kaybolan kimlik fotokopin varidiyse onla murecaat yapip alabiliyordun simdi ise kaybettiginde 1.dereceden yakinin olmasi gerek eger o yoksa alman tamamen imkansizlasdi anlamissindor umarim
tek sorunumuz oydu oda çözüldü çok şükür ulkedebaska dert tasa kalmadı.
Şimdi degilim parası kayıp adı altında 400 TL para isteniyor ehliyet kayıp oldugu için
teknolojik gelişmeler bunu mümkün kılıyordu.
@mustafa_yalcin_u0 hükümetin güzel işler yaptığı konularda var.ama gene parayla.e imza harcı ne kadarmış biliyormusun.yıllığı 189 tl.onu hiç söylemezler.
tabi o zamanlar ayda 1 kimlik kaybediyorduk çok şükür şimdi kaybetmiyoruz
ehliyetim eski yeniye geçmem mecburmu yani yeni kimliğe yuklenirse gerek varmı yeni ehliyet kartina
mecbursun parmak izlerin lazım

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