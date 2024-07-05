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  4. Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! Kim oldukları açıklandı: "İktidarı zorla ele geçirmeye kalkıştılar"

Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! Kim oldukları açıklandı: "İktidarı zorla ele geçirmeye kalkıştılar"

05.07.2024 12:21
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Son dakika haberi: Kırgızistan'da darbe girişimi gerçekleşti. Darbe girişiminin engellendiği belirtilirken Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden açıklama geldi.

Son dakika | Kırgızistan'da darbe girişimi! Kim oldukları açıklandı: "İktidarı zorla ele geçirmeye kalkıştılar"

Son dakika haberi: Kırgızistan darbe girişimi haberiyle sarsıldı! Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" dendi.

RUS MEDYASI DUYURDU

Darbe girişimine ilişkin haberler, Kırgızistan ile yakın bağları olan Rusya'nın devlet medya kanalı RIA Novosti aracılığıyla geldi.

KİM OLDUKLARI AÇIKLANDI

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada darbe girişimine kalkışan grubun "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan darbe girişimi
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