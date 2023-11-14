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  4. Son dakika | Kırmızı listeye bir çizik daha! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

Son dakika | Kırmızı listeye bir çizik daha! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

14.11.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. Kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Kırmızı listeye bir çizik daha! MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Terörist Remzi Avcı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör operasyonları devam ediyor. MİT son olarak terör örgütünün kritik bir ismini daha etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten ve Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerin sorumlularından olan 'Çiya Amed' kod adlı Remzi Avcı'nın tüm faaliyetlerini titizlikle takip etmeye başladı.

TEHDİT SEVİYESİ ARTINCA MİT KARAR ALDI

MİT, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorinde yer alan teröristin, Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti. Avcı'nın tehdit seviyesinin artması üzerine MİT, operasyon kararı alındı.

Sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle sınırdan 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen terörist, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen spesifik operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek için söz konusu suikastı gizlemeye çalıştığı belirtildi. (DHA)

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