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  4. Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

29.03.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişiminde bulunuldu. Taşkınlık çıkaran protestocular Tatar'ın aracına yaklaşarak, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attılar. İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu.

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

Son dakika: Kings College'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aracı Rum ve Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.

Konferanstan öncesi kolej girişinde bir grup Yunan ve Rum genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attılar.

İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu.

Tatar’a destek için konferansa gelen Türk gençler de, alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.


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Ersin Tatar kktc

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