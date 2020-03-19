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  4. Son dakika: KKTC'de koronavirüs alarmı! Girişler kapatıldı

Son dakika: KKTC'de koronavirüs alarmı! Girişler kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşları dışındaki herkesin ülkeye girişini yasakladı.

Son dakika: KKTC'de koronavirüs alarmı! Girişler kapatıldı

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC'ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00'te uygulamaya gireceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır" dedi.

Kaynak: DHA

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KKTC koronavirüs

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