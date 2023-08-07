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  4. SON DAKİKA | Kocaeli’deki TMO deposunda patlama! Derince Limanı'ndan dumanlar yükseliyor

SON DAKİKA | Kocaeli’deki TMO deposunda patlama! Derince Limanı'ndan dumanlar yükseliyor

07.08.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli’de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Bölgeden dumanlar yükselirken, çok sayıda ekip sevk edildi. Gölcük'te de hissedilen patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana geldiği belirtiliyor. İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Kocaeli’deki TMO deposunda patlama! Derince Limanı'ndan dumanlar yükseliyor

Son dakika haberi: Bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama sesi duyuldu. Patlama Gölcük’ten de hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | KOCAELİ'DEKİ TMO SİLOSUNDA PATLAMA

Gölcük'te de hissedilen patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana geldiği belirtiliyor. Patlamanın olduğu alanın yaklaşık 10-15 dönümlük bir bölge olduğu ifade edildi.

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YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi yaralandı.

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptığı açıklamada "Benim makamım aşağı yukarı 1 km uzaklıkta. Benim oturduğum yerden bile bir deprem hissiyle hissettim. Gölcük'ten arkadaşlar da hissetti. Bütün ekipler burada. Yaralılar çok hafif yaralı, ciddi yara değil." diye konuştu.

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"BUĞDAY SİLOLARINDAN BİRİNİN PATLADIĞI ÖĞRENİLDİ"

CNN TÜRK muhabiri Hasret Kaya ise "Buğday silolarından birinin patladığı öğrenildi. Bir geminin o noktada buğday alırken gerçekleştiği düşünülüyor. Çevrede hızla tedbir alındı. Buğday silosundan kaynaklı dedik ama orada periyodik bir bakım yapıldı mı yapılmadı mı. Gaz sıkışmasından kaynaklı mı oldu yetkililer henüz açıklama yapmadı. Önümüzdeki süreçte bu netleşmiş olacak. Bölgeden aldığımız bilgi böyle. Liman sahasında bazı kısımlarda tedbirler alındı" dedi.

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Ayrıntılar geliyor...


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