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  4. SON DAKİKA | Acı haber geldi! Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Acı haber geldi! Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti

09.08.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişinin patlamada yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan olduğu öğrenildi. Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda büyük bir patlama meydana gelmişti. TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası durumu ağır olan ve ilk gün entübe edilen Kalkan, hayatını kaybetti.

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12 KİŞİ YARALANMIŞTI

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor. İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

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Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. (AA)

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Kocaeli’deki TMO deposunda patlama! Kocaeli’deki TMO deposunda patlama!


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