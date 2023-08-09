SON DAKİKA | Acı haber geldi! Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda büyük bir patlama meydana gelmişti. TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası durumu ağır olan ve ilk gün entübe edilen Kalkan, hayatını kaybetti.

12 KİŞİ YARALANMIŞTI

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor. İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. (AA)



