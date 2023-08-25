SON DAKİKA | Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler de yönlendirildi.

Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı.

KOCAELİ’DE BOYA FABRİKASINDA YANGIN

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.



