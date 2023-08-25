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SON DAKİKA | Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

25.08.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıkarken aynı saatlerde Kocaeli'ndeki boya fabrikasından da dumanlar yükseldi. Ekipler yangınlara müdahale ediyor.

SON DAKİKA | Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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PATLAMA SESLERİ

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

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Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler de yönlendirildi.

Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı.

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KOCAELİ’DE BOYA FABRİKASINDA YANGIN

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

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