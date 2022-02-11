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Son dakika: Korkunç olay... Emniyet kemeriyle boğdu!

11.02.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir Karabağlar'da bir kişi, araç içinde tartıştığı kadın tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, öldürülen kişinin evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Korkunç olay... Emniyet kemeriyle boğdu!

Son dakika... İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi aracının içerisinde tartıştığı kadın tarafından emniyet kemeriyle boğularak feci şekilde öldürüldü. Olayn yerinden kaçan kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET KEMERİYLE BOĞDU

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., sürücü koltuğunda bulunan Öz'ü, boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu ve olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

POLİS EKİPLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Daha sonra çevre sakinleri tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkı Öz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Cinayet şüphelisi B.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, öldürülen Hakkı Öz'ün evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA)

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