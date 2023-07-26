SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranında açıldı

Son dakika: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı. Orta öğretim, lise ve lisans mezunları aldıkları KPSS puanı kapsamında ilgili pozisyonlara başvurularını tamamlamış ve sonuçları bekliyordu. Beklenen haber bugün ÖSYM'den geldi. KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı.

SON DAKİKA | KPSS 2023/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adayların, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.



