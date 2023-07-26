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  4. SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranında açıldı

SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranında açıldı

26.07.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS-2023/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı. Sınava girenler ÖSYM AİS sorgulama ekranından yerleştirme sonuçlarını kontrol ediyor. Peki, 2023/1 KPSS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

SON DAKİKA | KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranında açıldı

Son dakika: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi adresinden yayınlandı. Orta öğretim, lise ve lisans mezunları aldıkları KPSS puanı kapsamında ilgili pozisyonlara başvurularını tamamlamış ve sonuçları bekliyordu. Beklenen haber bugün ÖSYM'den geldi. KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı.

SON DAKİKA | KPSS 2023/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS SONUCLARI

Adayların, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.

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