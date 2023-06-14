SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor! Asgari ücret, emekli aylıkları, kira artışında yüzde 25 sınırı...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tekrar bir araya geldi. Toplantının gündeminde Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin yanı sıra asgari ücret zammından terörle mücadeleye de çok sayıda önemli konu yer alıyordu. Ana gündem maddesi ekonomi olan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeni dönemin yol haritasına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyordu. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da değerlendirileceği toplantıda masada ayrıca, prim desteği, memura ilave refah payı, emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri, kira zammında yüzde 25 sınırı, deprem bölgesi için atılabilecek adımlar ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu süreci de vardı. Saat 14.30 sularında başlayan toplantı sona erdi ve Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.



