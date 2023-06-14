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  4. SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor! Asgari ücret, emekli aylıkları, kira artışında yüzde 25 sınırı...

SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor! Asgari ücret, emekli aylıkları, kira artışında yüzde 25 sınırı...

14.06.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonların merakla beklediği, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen kritik 'Kabine Toplantısı' 8 saatin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor. Ekonomi odaklı geçmesi beklenen toplantıda masada, asgari ücret zammı, emekli aylıkları, kira artışında yüzde 25 zam sınırı gibi konular vardı.

SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor! Asgari ücret, emekli aylıkları, kira artışında yüzde 25 sınırı...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tekrar bir araya geldi. Toplantının gündeminde Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinin yanı sıra asgari ücret zammından terörle mücadeleye de çok sayıda önemli konu yer alıyordu. Ana gündem maddesi ekonomi olan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeni dönemin yol haritasına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyordu. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da değerlendirileceği toplantıda masada ayrıca, prim desteği, memura ilave refah payı, emekli aylıkları, bayram ikramiyeleri, kira zammında yüzde 25 sınırı, deprem bölgesi için atılabilecek adımlar ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu süreci de vardı. Saat 14.30 sularında başlayan toplantı sona erdi ve Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı son dakika

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