Son dakika: Kritik MGK toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.