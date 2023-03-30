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Son dakika: Kritik MGK toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

30.03.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantıda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin gözden geçirildiği bildirildi. Öte yandan Yunanistan'la ilişkiler ile Suriye ve Irak'taki son gelişmeler de toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. İşte MGK'da alınan kararlar...

Son dakika: Kritik MGK toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat sürdü.

İşte toplantıda alınan kararlar:

  • Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

  • 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

  • Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

  • Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

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MGK erdoğan

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