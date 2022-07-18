Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! KYK faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde bu güzergahta yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmıştır. 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Böylece araç başı ortalama 6.5 saat ve toplamda 4.2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2.5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta, sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 2016'dan bu güne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum, devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.