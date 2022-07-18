Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! KYK faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrencinin gözü bugünkü Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası alınan kararları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz.
İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde bu güzergahta yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmıştır. 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Böylece araç başı ortalama 6.5 saat ve toplamda 4.2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2.5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta, sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 2016'dan bu güne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum, devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.
Ulaştırma yatırımlarımızın ülkemize ve milletimize katkısını ifade etmek için sadece şu rakamlar bile yeterlidir; son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani, ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun? Rakam ortada. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde 1. el otomobil dahi bulmakta sıkıntı çekiyorlar ve 2. elle işi idare etmeye çalışıyorlar.
Havayollarımızda da rekor üstüne rekor; İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilöy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.