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  4. Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! KYK faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! KYK faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

18.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merakla beklenen Kabine toplantısı sona erdi. KYK faizleriyle ilgili soruların cevap bulması beklenen toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin sürece değindi. Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! KYK faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Milyonlarca öğrencinin gözü bugünkü Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası alınan kararları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kameralar karşısına geçti.

"İSVEÇ İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz.

  • Yarın Rusya-İran-Türkiye üçlü zirvesi için biraz sonra inşallah Tahran'a harekete geçiyoruz.

"DEVLET KASASINDAN TEK KURUŞ HARCANMADAN DEVLETE KAZANÇ SAĞLAMAYA BAŞLADI"

  • İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde bu güzergahta yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmıştır. 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Böylece araç başı ortalama 6.5 saat ve toplamda 4.2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2.5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta, sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 2016'dan bu güne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum, devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor.

  • Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro maliyetle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü 14 bin 275 araç kullanmıştır. İstanbul Boğaz geçiş trafiğine rahat bir nefes aldıran Yavuz Sultan Köprüsü ise 8 Temmuz'daki günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişi ile kamu-özel işbirliğinin en güzel örneklerindendir. Yalan, iftira, karalama kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri biz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, zenginleşmesini istemeyenler kalkınmanın temel altyapısı olan enerji, şehirleşme gibi yatırımlarımıza saldırıyorlar.

"OTOMOBİL SATIŞ YERLERİNDE 1. EL OTOMOBİL BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORLAR"

  • Ulaştırma yatırımlarımızın ülkemize ve milletimize katkısını ifade etmek için sadece şu rakamlar bile yeterlidir; son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani, ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun? Rakam ortada. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde 1. el otomobil dahi bulmakta sıkıntı çekiyorlar ve 2. elle işi idare etmeye çalışıyorlar.

  • Havayollarımızda da rekor üstüne rekor; İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilöy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.

  • Neyin sözünü verdiysek yaptık. Ülkemiz bir süredir istisnai hadiselere şahit oluyor. Bu istisna Çukur Eylemleri'nde, Gezi Olayları'nda, 17-25 Aralık kumpasında, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından belirsizliği fırsat bilenlerin siyaset kurumunu felce uğratma girişimi olarak, 15 Temmuz'da tezahür etmiştir.
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