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  4. Son dakika: Kübra Ece'nin son görüntüsü kamerada! Bizim Köyün Kızları yarışmasınada ünlenmişti, koşarak gelip balkondan atlamış

Son dakika: Kübra Ece'nin son görüntüsü kamerada! Bizim Köyün Kızları yarışmasınada ünlenmişti, koşarak gelip balkondan atlamış

04.02.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Ece'nin balkona koşarak geldiği ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mikail Ö.'nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da görülse de cinayet ihtimali göz ardı edilmiyor. İşte TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen Kübra Ece'nin ölümüyle ilgili son gelişmeler...

Son dakika: Kübra Ece'nin ölüm anı ortaya çıktı. Uzak bir noktadan kaydedilen kamera görüntülerine göre Ece, İstanbul'daki 4. kattaki bir evin balkonuna koşarak çıkıyor. Arkasından Mikail Ö.’ nün koşarak tutmaya çalıştığı Ece, kendini bir anda boşluğa bırakıyor. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda Kübra Ece, feci şekilde can verirken, gece 04.00 sıralarında kaydedilen görüntüler adeta kan dondurdu. İşte TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen Kübra Ece'nin son anları...

SON DAKİKA | KÜBRA ECE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ! KOŞARAK GELİP ATLAMIŞ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre genç kızın ölüme gittiği acı olay 29 Ocak akşamı gerçekleşti. Ev arkadaşı Ayşe Ç.’nin doğum gününü kutlamak için Esenyurt’a gidip kardeşi ve 4 arkadaşıyla bir kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine döndü. Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Ece, Ayşe Ç.’nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi. Mehmet Emre Ş.’nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra Ece, saatler 04.30’u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu.

YAN ODANDAN ÇIKINCA KÜBRA ECE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Milliyet'te yer alan habere göre; bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı. Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla şaşkına dönen Kübra Ece Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı.

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BALKONA KOŞUP KENDİNİ BIRAKTI

Tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine sinir krizi geçiren Kübra Ece balkona doğru koştu.

Ayşe Ç.’nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece’nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bıraktı.

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Kübra Ece 4'üncü kattan düşüp feci şekilde hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktıKübra Ece 4'üncü kattan düşüp feci şekilde hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

PEŞİNDEN KOŞTU AMA YAKALAYAMADI

Mikail Ö.’ nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülürken, Kübra Ece beton zemine çakılarak olay yetinde hayatını kaybetti.

Ekipler ise cinayet olabilme ihtimalini de değerlendiriyor.


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