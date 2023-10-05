SON DAKİKA | Suriye'nin Kuzeyine hava harekatı! 30 hedef imha edildi

Son dakika haberine göre, bugün saat 23.00'da Suriye'nin Kuzeyi'ndeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.



