Son dakika: Kuzey Kore ile ilgili belgeler basına sızdı... Kripto para borsalarını hedef aldılar!

Son dakika... Basına sızdırılan Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Kuzey Kore'nin düzenlediği siber saldırılarda ülkenin füze programını finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto para çalındığı ortaya çıktı.

Raporda, 2020'den 2021'in ortalarına kadar çalınan dijital varlığın 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi.

EN AZ ÜÇ KRİPTO PARA BORSASI HEDEF ALINDI

Araştırmacılar, bu tür saldırıların Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programının "önemli gelir kaynaklarını" oluşturduğunu söyledi. Araştırma sonuçlarının Cuma günü BM'nin yaptırımlar komitesine teslim edildiği bildirildi. Siber saldırılarda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para borsası hedef alındı.

Raporda, Chainalysis isimli güvenlik şirketi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl Kuzey Koreli siber saldırılarda 400 milyon dolar değerinde dijital varlık elde edildiğini işaret eden rapora da atıfta bulunuldu.

FÜZE PROGRAMI İÇİN PARA BİRİKTİRİYOR

2019 yılında da BM, Kuzey Kore'nin çok yönlü siber saldırılarda, kitle imha silahları programları için tahmini 2 milyar dolar biriktirdiğini bildirmişti.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklanmıştı.

Ancak BM raporuna göre, tüm sert yaptırımlara rağmen Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze altyapısını geliştirmeye devam edebiliyor. (BBC Türkçe)

