HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Maden kazası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yasa ve maddi destek talimatı! Çarşamba günü duyuracak

Son dakika | Maden kazası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yasa ve maddi destek talimatı! Çarşamba günü duyuracak

18.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye, Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının yasını tutarken, hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı için talimat verdi. Erdoğan, hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesini isterken, destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor. Öte yandan Erdoğan'ın Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi.

Son dakika | Maden kazası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yasa ve maddi destek talimatı! Çarşamba günü duyuracak

Son dakika: Bartın'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından maden işçileri ve yakınları için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. MKYK’da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. İşte tüm detaylar...

Bartın'daki maden kazası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının da ana başlığıydı.

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi. Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Aranızda bir an önce toplanın ve bu konuyu ivedilikle çözün” dediği ifade edildi.

1

Yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

MALİ DESTEK PAKETİ TORBA YASAYA EKLENECEK

Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi. Destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

2

BAKAN DÖNMEZ AYRINTILI SUNUM YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı. Dönmez çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı.

SON DAKİKA: 'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi, asgari ücret zammını açıkladı! 'Bunu söylerken önümdeki masa sallanıyor' 'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi, asgari ücret zammını açıkladı! 'Bunu söylerken önümdeki masa sallanıyor'

ERDOĞAN: BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın yaşandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunarak, ailelere devlet olarak yapılması gereken destek ne ise verileceğini şu sözlerle aktarmıştı:

3

"Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık, o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabi devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Havalimanında yakalandı! PKK'lı teröristin faaliyetleri ortaya çıktı: Özel olarak görevlendirilmişSon dakika | Havalimanında yakalandı! PKK'lı teröristin faaliyetleri ortaya çıktı: Özel olarak görevlendirilmiş
Canlı yayında açıkladı! 'Konut ve kira fiyatları düşecek'Canlı yayında açıkladı! 'Konut ve kira fiyatları düşecek'
Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...Trafik cezasına itiraz etti! Çok konuşulacak karar...
Anahtar Kelimeler:
Bartın Maden Recep Tayyip Erdoğan son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'

Son dakika: Herkes merak ediyor! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı... 'Konut ve kira fiyatları düşecek'

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...

Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."

Programa katılmaktan vazgeçti, nedenini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu! "Dijital zorbalık..."

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

İlginizi Çekebilir

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.