Son dakika: Mağaradan ellerini kaldırarak çıktılar! Teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada: "Türk askeri aman dileyene zarar vermez"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Türk askerinin mağarada kıstırdığı teröristlerin teslim olduğu anlar Mehmetçik'in kamerasına yansıdı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sarp, kayalık arazideki mağaradan teröristler birer birer çıktı. MSB'nin sosyal medyadan paylaştığı o videoda teröristler ellerini kaldırarak ilerlerken Türk askerinin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" sözleri duyuldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME HIZLANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.

Hafta içinde iki terörist terör örgütünden kaçarken, hemen ardından beş terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçiğe teslim oldu.

MAĞARADAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA!

Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.

"SON 10 GÜNDE TOPLAM 7 TERÖRİST TESLİM OLDU"

MSB, görüntüleri paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır."

1⃣ Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!



Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/kjBbuXf5p1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022

(İHA)

