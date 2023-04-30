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  4. Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! AFAD'dan açıklama geldi

30.04.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: Malatya'da meydana gelen deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre 15.41'de Malatya Yeşilyurt merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Akçadağ ise 16.10'de 4.3 ile sallandı. AFAD'dan depremle ilgili açıklama geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Malatya merkezli deprem kent sakinlerini tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ayrıntıları açıkladı. AFAD da 16.01'de Akçadağ merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 15.43'te merkez üssü Yeşilyurt olan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 2.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.6 km olarak aktarıldı.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Dakikalar sonra ise Akçadağ merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin 11,07 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi de 16.01'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken derinliğini 8.6 km olarak kayıtlara geçti.

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