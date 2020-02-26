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Son dakika: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 02:25 | Son Güncelleme

Malatya'nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Valisi Baruş deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi. Deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi. Deprem sırasında balkonlardan atlayan 4 kişi ile panik atak geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi. (DHA-AA)

ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Kale ilçesinin sınır olduğu Elazığ’da deprem kuvvetli olarak hissedildi. Deprem nedeniyle bir çok kişi uykudan uyanıp sokağa çıktı. 24 Ocak’ta 6.8’lik deprem yaşanan kentte bugünkü 4.9’luk deprem sırasında korku ile 4 kişinin yüksek girişli ve birinci kattaki balkonlardan atladığı öğrenildi.

Yaralanan 4 kişi ile birlikte panik atak geçiren 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.


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Malatya deprem Son Depremler

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