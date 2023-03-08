Son dakika: Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Son dakika: Malatya'da Büyük Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri binanın enkazında dinleme çalışmaları yürütüyor.

DHA muhabiri Taha Ayhan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Malatya’da hissedilen şiddetli depremlerin ardından ağır hasarlı binalarda çökme meydana geliyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa mahallesindeki 5 katlı bir apartman çöktü. Çökme ile birlikte olay yerine itfaiye, AFAD, kurtarma ekipleri ve sağlık personelleri sevk edildi. Enkazda herhangi bir kimsenin olup olmadığı bilgisine henüz ulaşamadık ancak olay yerinde şu anda askeri personeller sessiz dinleme yapıyorlar.

BULUNDUĞU YERDE ÇOK SAYIDA BİNA YIKILMIŞTI

Biraz önce uyarılar yapıldı kimsenin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla olay yerinin etrafına şeritler çekildi. Bu noktada bir çok bina daha önce yıkılmıştı. Bu depremin ardından ağır hasar gören bu bina da yıkıldı. Bizim de bu cadde üzerinden geçtiğimiz sırada gözlemlerimize göre bu binanın altında iki tane kuaför bulunuyordu ve bu noktadaki bina tamamen yerle bir oldu.

Araçların motorlarının dahi çalıştırılmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

"BİNA KENDİLİĞİNDEN YIKILDI"

Binaların altına bakarak AFAD ekipleri de kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Ağır hasarlı olan bu bina kendiliğinden yıkıldı. Bu bina polislerin güvenliğinin altındaydı. Biz olay yerine gelirken o polislerin üzerini de toz duman bir şekilde gördük. O polislerin o toz bulutunun arasından kaçıştıklarını gördük bu noktadan. İtfaiye ekipleri de askeri ekipler de bu noktada dinlemeler yapıyor şu anda.

İÇERİDE BİR KİŞİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Edindiğimiz bilgilere göre sanırım bir kişinin içeriye girip eşya çıkarmak için yukarıya çıktığı düşünülüyor. Ancak bu bilgi net bir şekilde şu anda netleştirilemedi.

Bir canlının çıkarılabilmesi için ekipler o noktaya yoğunlaşıyor ancak canlı olup olmadığı net bilinmiyor. İddiaya göre sadece bir kişi içeriye giriyor ve eşyalarını alıp çıkarken bu binanın çöktüğü söyleniyor. Net değil bu bilgi.



