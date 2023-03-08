HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

Son dakika: Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü! Arama çalışmaları başlatıldı

08.03.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şiddetli depremlerle ağır hasar alan Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü. Yeşilyurt ilçesinde Büyük Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan binanın enkazından herhangi bir kimsenin olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı. Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri binanın enkazında arama çalışmaları yürütüyor.

Son dakika: Malatya'da Büyük Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri binanın enkazında dinleme çalışmaları yürütüyor.

HABER.00_03_44_47.Still053

DHA muhabiri Taha Ayhan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Malatya’da hissedilen şiddetli depremlerin ardından ağır hasarlı binalarda çökme meydana geliyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa mahallesindeki 5 katlı bir apartman çöktü. Çökme ile birlikte olay yerine itfaiye, AFAD, kurtarma ekipleri ve sağlık personelleri sevk edildi. Enkazda herhangi bir kimsenin olup olmadığı bilgisine henüz ulaşamadık ancak olay yerinde şu anda askeri personeller sessiz dinleme yapıyorlar.

BULUNDUĞU YERDE ÇOK SAYIDA BİNA YIKILMIŞTI

Biraz önce uyarılar yapıldı kimsenin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla olay yerinin etrafına şeritler çekildi. Bu noktada bir çok bina daha önce yıkılmıştı. Bu depremin ardından ağır hasar gören bu bina da yıkıldı. Bizim de bu cadde üzerinden geçtiğimiz sırada gözlemlerimize göre bu binanın altında iki tane kuaför bulunuyordu ve bu noktadaki bina tamamen yerle bir oldu.

Araçların motorlarının dahi çalıştırılmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

HABER.00_04_04_51.Still054

"BİNA KENDİLİĞİNDEN YIKILDI"

Binaların altına bakarak AFAD ekipleri de kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Ağır hasarlı olan bu bina kendiliğinden yıkıldı. Bu bina polislerin güvenliğinin altındaydı. Biz olay yerine gelirken o polislerin üzerini de toz duman bir şekilde gördük. O polislerin o toz bulutunun arasından kaçıştıklarını gördük bu noktadan. İtfaiye ekipleri de askeri ekipler de bu noktada dinlemeler yapıyor şu anda.

2 (1)

İÇERİDE BİR KİŞİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Edindiğimiz bilgilere göre sanırım bir kişinin içeriye girip eşya çıkarmak için yukarıya çıktığı düşünülüyor. Ancak bu bilgi net bir şekilde şu anda netleştirilemedi.

Bir canlının çıkarılabilmesi için ekipler o noktaya yoğunlaşıyor ancak canlı olup olmadığı net bilinmiyor. İddiaya göre sadece bir kişi içeriye giriyor ve eşyalarını alıp çıkarken bu binanın çöktüğü söyleniyor. Net değil bu bilgi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı!Hatay'da 5 otomobil 50 kişinin hayatını kurtardı!
Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!
Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözlerBahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya bina

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.