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  4. Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...

28.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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Depremin yerin 5.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ifade edildi.


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