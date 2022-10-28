Son dakika: Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi...

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Depremin yerin 5.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2022-10-28
Saat:22:16:10 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:38.809 E
Derinlik:5.14 km
Detay:https://t.co/jIKbK2xwZT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi