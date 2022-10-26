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Son Dakika: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclis'te kabul edildi

26.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Son dakika haberi: TSK'nın, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir." denildi.

Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan TSK'nın görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması istendi. (AA)


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