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  4. Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'da saat 16:18'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre Manisa'da merkez üssü Yunusemre olan yerin 3 kilometre altında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünü Pınarköy, büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa deprem Yunusemre AFAD kandilli

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