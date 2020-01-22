Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre Manisa'da merkez üssü Yunusemre olan yerin 3 kilometre altında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez üssünü Pınarköy, büyüklüğünü ise 3.2 olarak duyurdu.

