Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine g\u00f6re Manisa'da merkez \u00fcss\u00fc Yunusemre olan yerin 3 kilometre alt\u0131nda 3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. \nKandilli Rasathanesi meydana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc P\u0131nark\u00f6y, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ise 3.2 olarak duyurdu. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dclkelere g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor! \u0130\u015fte kad\u0131nlar\u0131n g\u00fczellik standartlar\u0131Son s\u00f6z\u00fc "\u00f6l\u00fcm" oldu ailesi ortada kald\u0131Ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc, mutfak lambas\u0131n\u0131n gece boyu a\u00e7\u0131k kalmas\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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