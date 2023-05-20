Son dakika! Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu'ya tepki: Askerimizi şehit etmeden onları sarı torbaya koymak lazım

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçimleri ve sonrasında yaşananları Liderler FOX'ta programında değerlendiriyor. Millet İttifakı hakkında kara propaganda yapıldığını belirten Yavaş, "Kandil ve HDP'nin içindeki PKK uzantıları Millet İttifakı aleyhine çalıştı" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Maç 0-0 olarak yeniden başlıyor. Bu süreçte asıl gündem tam konuşulmadı. Karalama siyaseti devam ediyor. Bugünkü yapılanlar bana 2019 seçimlerinde de yapıldı. 'PKK'lılar sayaç okuyacak' yalanını bile attılar.

Ben gittiğimiz her yerde bebek katilinin cezaevinden çıkamayacağını söyledim. Bu kara propagandayı önceden fark ettim. Kandil ve HDP'nin içindeki PKK uzantıları Millet İttifakı aleyhine çalıştı" dedi.. Açılım sürecinde Erdoğan 'PKK bizim düşmanımız değil' demişti, ama bizi şimdi düşman olarak görüyor.

MHP'NİN OYLARI

MHP ve seçmeni açılım döneminde son derece sert mesajlar verdi. Ben de aynı kanaatteydim. Birilerinin affedileceği söylenmişti. MHP seçmeni bu konuda son derece hassastır. Açılım süreci biliyorsunuz 800 şehide mal oldu. MHP'ye gönül verenler şu anda 'affetmiyorlar, gereğini yapıyorlar' gibi düşünüyor. Ama bakmak lazım gerçekten gereğini yapıyorlar mı? AK Parti 3 defa Öcalan'ı serbest bırakma teşebbüsünde bulundu, kanun teklifi vererek.

BAKAN SOYLU'YA TEPKİ

Soylu Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, '5 askerimiz şehit ettiler, intikamını aldık' diyor. Maharet değil o. Askerimizi şehit etmeden onları sarı torbaya koymak lazım. Hani bitmişti terör. Kandil'in arkasına bunlar sığındı. Kandil'i bu kadar öne çıkarırsanız teröre güç verirsiniz. Kandil'i seçim koordinasyon merkezi gibi kullandılar. HDP 20 yıldır Meclis'teydi yine Meclis'te. Sayın Bahçeli'nin yaşı müsait olmasaydı belki HDP'li biri Meclis'i açacaktı.

Ayrıntılar geliyor...

