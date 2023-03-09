SON DAKİKA: Marmara, Doğu, İç Anadolu... AK Parti'den seçim hamlesi! Beş başkan birden görevden alındı

Seçimle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altılı masanın sancılı geçen adaylık süreci sonrasında Saadet Partisi genel merkezi önünde yeniden birleşme süreci yaşandı. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı mücadele edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim öncesi dikkat çeken bir hamle geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde görev yapan beş il başkanları görevden alındı. Hem Marmara, hem Doğu Anadolu hem de İç Anadolu'da yapılan değişikliklerin seçim öncesi alınan önlemlerden biri olduğu belirtildi.

Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Emre Dağtaş, Van İl Başkanlığına Emre Güray, Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör ve Aksaray İl Başkanlığına ise Hamza Aktürk atandı.

Yeni Van İl Başkanı Emre Güray

Yeni Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş

Yeni Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan

Yeni Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk

Yeni Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör



