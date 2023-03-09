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SON DAKİKA: Marmara, Doğu, İç Anadolu... AK Parti'den seçim hamlesi! Beş başkan birden görevden alındı

09.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alınacağını seçimlerin 14 Mayıs günü yapılacağını belirtmişti. Altılı masadaki kriz sonrası aday da belirlendi. İYİ Parti ile CHP arasındaki müzakereler sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı için mücadele edecek. AK Parti'den seçimler için ilk hamle geldi, beş başkan görevden alındı. İşte o isimler...

SON DAKİKA: Marmara, Doğu, İç Anadolu... AK Parti'den seçim hamlesi! Beş başkan birden görevden alındı

Seçimle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altılı masanın sancılı geçen adaylık süreci sonrasında Saadet Partisi genel merkezi önünde yeniden birleşme süreci yaşandı. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı mücadele edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim öncesi dikkat çeken bir hamle geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde görev yapan beş il başkanları görevden alındı. Hem Marmara, hem Doğu Anadolu hem de İç Anadolu'da yapılan değişikliklerin seçim öncesi alınan önlemlerden biri olduğu belirtildi.

Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Emre Dağtaş, Van İl Başkanlığına Emre Güray, Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör ve Aksaray İl Başkanlığına ise Hamza Aktürk atandı.

Yeni Van İl Başkanı Emre Güray

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Yeni Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş

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Yeni Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan

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Yeni Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk

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Yeni Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör

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