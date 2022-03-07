Son Dakika: Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kararı sonrası ilk haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 617,50'den 646,49'a, Ankara'da 1216,83'ten 1275,52'ye çıktı, İzmir'de ise 776,25'den 662,39'a düştü.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 55,62 ile Şırnak, 58,46 ile Van ve 80,89 ile Bingöl oldu.

İŞTE HAFTALIK VAKA HARİTASI

İŞTE VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğunun en çok arttığı illeri de açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre 19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olarak sıralandı. Ayrıca Amasya, 1686,69 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.



