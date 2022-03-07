HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Son Dakika: Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı! İşte il il haftalık vaka sayıları

07.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kararı sonrası ilk haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu. Vaka yoğunluğunun en çok arttığı iller; Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul oldu. Ayrıca Amasya, 1686,69 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. İşte detaylar!

Son Dakika: Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kararı sonrası ilk haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 617,50'den 646,49'a, Ankara'da 1216,83'ten 1275,52'ye çıktı, İzmir'de ise 776,25'den 662,39'a düştü.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 55,62 ile Şırnak, 58,46 ile Van ve 80,89 ile Bingöl oldu.

İŞTE HAFTALIK VAKA HARİTASI

FNPOZTYXMAYM0I8

İŞTE VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğunun en çok arttığı illeri de açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre 19-25 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olarak sıralandı. Ayrıca Amasya, 1686,69 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

FNPRlwpXsAsY0em


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?
ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."
Rusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdiRusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.