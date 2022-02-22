HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor! Aşamalı normalleşme başlıyor, tarih verildi

Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor! Aşamalı normalleşme başlıyor, tarih verildi

22.02.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Maskeli günler sona eriyor... Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke aşılamanın meyvelerini almaya başladı. Kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılırken, Türkiye'de de aşamalı normalleşmeye geçiş adımları planlanıyor. İlk hamle olarak da açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor.

Son dakika: Maske zorunluluğu kalkıyor! Aşamalı normalleşme başlıyor, tarih verildi

Son dakika: Maske takarak geçirdiğimi günler yavaş yavaş bitiyor. Avrupa'da koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başarılı sonuçları sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok ülkede maske zorunluğu ve seyahat sınırlamaları kaldırılırken, pozitif vakalar için karantina uygulamasına da son verildi. Türkiye'de de vaka sayılarının son durumuna bakılarak aşamalı normalleşme planı masada.

SON DAKİKA: MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BİTİYOR

Normalleşme adımlarının ilkinin maske konusunda olması bekleniyor. Plana göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

1

UZMANLAR NORMALLEŞME İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; bir süredir pozitif vakaların temaslılarına karantina zorunluluğu uygulanmıyor ve belirtisizlere test yapılmıyordu. Bu uygulama aynı şekilde devam edecek. Önümüzdeki süreçte ise sadece ‘hasta’ olarak nitelendirilenlere test yapılması tartışılıyor. Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında “Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır” görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.

2

KORONAVİRÜS SALGINI HIZ KESTİ

Türkiye’de son bir haftadır vaka yayılım hızında yavaşlama gözleniyor. Aktif vaka sayısında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. 850 bin sınırına dayanan aktif vaka bir hafta içinde 750 binin altına geriledi. Testlerin pozitif çıkma oranı da uzun bir aradan sonra yüzde 16 seviyesine düştü. Öte yandan, 65 yaş üstü ve risk gruplarında kullanılmaya başlanan Covid ilacı Molnupiravir’in Türkiye’de üretimine hız verildi. İlacın Covid hastalarında kullanımı ile birlikte hastane yüklerinin daha da azalması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
elektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat 2022 Salıelektrikler ne zaman gelecek? 22 Şubat 2022 Salı
Bu kez Akşener'in önünü kestiBu kez Akşener'in önünü kesti
Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama! Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) normalleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Rusya'nın ardından Suriye'den flaş Donetsk ve Luhanks kararı!

Rusya'nın ardından Suriye'den flaş Donetsk ve Luhanks kararı!

İlginizi Çekebilir

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.