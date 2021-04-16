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Son Dakika: Mayıs celbi ve sevk tarihleri açıklandı!

16.04.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile, Nisan, Mayıs, Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından duyuruldu.

Son Dakika: Mayıs celbi ve sevk tarihleri açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, Mayıs 2021 askerlik yerleri başvuru sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların e-devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Duyuruyu resmi Twitter hesabından da yayınlayan MSB, ayrıntılara ulaşılabilmesi adına bir bağlantı paylaştı.

MAYIS CELBİ AÇIKLAMASI

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Milli Savunma Bakanlığı

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