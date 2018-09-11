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Son dakika... MEB'den karma eğitim açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı medya organlarında “Karma eğitime darbe” başlığıyla servis edilen, haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanmasının kesinlikle söz konusu olmadığı kaydedildi.

Son dakika... MEB'den karma eğitim açıklaması

MEB'den bugün bazı medya organlarında “Karma eğitime darbe” başlığıyla servis edilen, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde karma eğitimin sonlandırıldığına dair haberlerle ilgili yapılan açıklamada, "“Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir. “Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır. 24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için “Karma Eğitim” ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir."

SOSYAL MEDYADA 'KARMA EĞİTİM DEĞİŞİKLİĞİNE' TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları alınan bu karara sert tepki gösterirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik sert eleştiriler yapıldı.

İşte o tepkilerden bazıları;

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Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sol kafanın bok yemesi, kendileri yazıp, sazan takipçileri de paylaştı sosyal medya da
Ayırın bir o kaldı kız erkek ayırmadıkları en sonunda patlıcak herkes yeter diyeeee
Ne demişti reyiz yavaş yavaş sindire sindire
Yalan gene yalan akp eşittir yalan
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