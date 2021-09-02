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  4. Son Dakika: MEB duyurdu! 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimi belli oldu

Son Dakika: MEB duyurdu! 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimi belli oldu

02.09.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. 6 Eylül'de başlayacak yeni dönemin yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlarken, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 17 Haziran'da verilecek karnelerle son bulacak.

Son Dakika: MEB duyurdu! 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı.

İLK TATİL 15 KASIM'DA

MEB'in yaptığı paylaşıma göre ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
vaka sayısı 25 bin e yaklaştı.Böyle giderse erkenden yine kapatırlar merak etmeyin
dersden cok tatil
bu vakalardan ölümlerden dolayı çocuklar okula gidebilirse yaparsınız

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