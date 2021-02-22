HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop açıkladı: Terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği bilgisi geldi

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop açıkladı: Terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği bilgisi geldi

22.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski ve mevcut milletvekilleri tarafından cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği bilgisinin geldiğini kaydederek "Bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim." açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dil Yılı çerçevesinde ve UNESCO'nun kararıyla Bilge Tonyukuk Yazıtının dikilişinin 1300'üncü yıl dönümüne ithafen Uluslararası Türk Akademisi ve Altındağ Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Tonyukuk Parkının açılışını yaptı. Şentop, parkın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'Lİ 9 VEKİL

Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler ile 'PKK/KCK propagandası yapma' suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin kararın Meclis'e gelip gelmediğine ilişkin, "Bu sabah itibarıyla Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Bunlar savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına gönderiliyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor. Sonra TBMM'ye geliyor. Dolayısıyla henüz Meclis'e ulaşmış fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince fezlekeleri karma komisyona havale ediyoruz, Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan. Karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır. Daha önce topluca 2016 yılında bir kaldırma yoluna gidilmişti dokunulmazlıklarla ilgili. Belli bazı suçlarla ilgili dosyaların kaldırıldığının örnekleri de var. Yakın zamanda da bir örnek yaşanmıştı. Gergerlioğlu ile iligli verilen kesinleşen bir hüküm var. Bu da belli bir prosedürü takip ediyor" dedi.

'BERBEROĞLU VE GERGERLİOĞLU, AYNI MAHİYETTE DEĞİL'

Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP'li Enis Berberoğlu kararlarına ilişkin kıyaslamalar yapıldığına dikkat çekerek, "Aynı mahiyette bir durum söz konusu değil. Enis Berberoğlu dosyasında daha önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargılanan bir milletvekilinin sonradan seçimle tekrar dokunulmazlık kazanması tartışması vardı. Halbuki Gergerlioğlu ile ilgili husus yürütülen soruşturma ve dava süreci anayasada dokunulmazlığın istisnası olan iki husustan birine dayanmaktadır. Malum dokunulmazlıkların iki istisnası var anayasada. Birisi ağır cezalık suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. İkincisi ise anayasanın 14'üncü maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma. Milletvekili seçilmeden önce başlamış olması söz konusuysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir. Bir vekilin seçimle dokunulmazlık kazanması durumu Enis Berberoğlu'nda vardı. Burada ise dokunulmazlığın kazanılması durumu yoktur. Böyle bir soruşturma varsa burada 'dokunulmazlık kazanılamaz' diyor anayasa hükmü. Dolayısıyla birbirilerine kıyaslanabilir durumlar değil. Meclis, geldiği zaman hukukçularla görüşecek, bu konuda bir karar vereceğiz" diye konuştu.

Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıklaması ardından soruşturma başlatılan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili de "Onunla ilgili de henüz Meclisimize ulaşan herhangi bir şey yok. Bu konuyla ilgili Meclis'e geldiği zaman usule göre gerekenler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYA AHLAKSIZ SALDIRILARIN BİR ALANIDIR'

Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadaki saldırıları üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sosyal medya bu tür işlere, alanlara açık; bize de çoğu zaman bu tür hakaretler oluyor sosyal medyada. Hukuki süreçler başladıktan sonra bunların tamamına yakını ya alkol aldığında farkında olmadan attığını, ya hesabının çalındığını, ya fark etmediğini söylüyorlar. Sosyal medya bu tür yakışıksız ahlaksız alçakça saldırıların bir alanıdır. Maalesef böyle olmamalıdır. Bunun olmaması için de hukuken bu işleri yapanlara gerekli cezaların verilmesi gerekir. Bu bakımdan yargı sürecinin önemli olduğunun kanaatindeyim. Cezaevlerinde gerek FETÖ, gerek PKK mensuplarının zaman zaman bir takım eylem organizasyonları içinde olduğunu görüyoruz duyuyoruz. Belli konularda kamuoyu oluşturmak, bir takım yalanlar, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak, mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bazı milletvekillerinin de bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği bu anlamda iyi çalışılmış bazı mektupları meclis gündemine soru önergesi şeklinde veya başka şekillerde taşıdıklarına ben de zaman zaman zaman şahit oluyorum" diye konuştu.

PULLAR GÖNDERMİŞLER

Şentop, eski ve mevcut milletvekilleri tarafından cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği bilgisinin geldiğini kaydederek "Bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli işleri, hukuk ve cezaevlerinin yönetimi bakımında Adalet Bakanlığımız yürütüyor. Ancak cezaevleriyle ilgili bir organizasyon konusunda önemli bir konuya çomak sokulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir. Ama bu hiçbir zaman hiç kimseye bir başkasına hakaret etme imkanı ve hakkı tanımamalı. Bunlar ağır şekilde cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Vakalardaki yükseliş sonrası flaş karantina kararı!Vakalardaki yükseliş sonrası flaş karantina kararı!
Yasin suresinin anlamı ve faziletiYasin suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

Bir ilde mutant virüs vakaları yüzde 50'yi geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

ABD, Tahran'la iletişime geçti

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Tokkal ailesinin katil zanlısının PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika: Bakan Soylu'dan Özlem Zengin açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş Özlem Zengin açıklaması

Şaşkına çeviren görüntü! Dışı manav içi kahvehane

Şaşkına çeviren görüntü! Dışardan manav gibi görünüyor ama...

Aksaray için kötü haberi Vali Aydoğdu verdi: Böyle devam ederse normalleşemeyiz

Bir il için çok kötü haber: Böyle giderse normalleşemeyiz

100 liralık tasmayı çalmak isteyen hırsız bin 500 liralık camı kırdı

100 liralık tasmayı çalmak isteyen hırsız bin 500 liralık camı kırdı

İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı 2021: Adalet Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç?

İnfaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katibi KPSS puanı kaç?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.