Son dakika: Siyasette üçüncü dönem adaylık tartışması! TBMM Başkanı Şentop açıkladı: 'Jeton yeni mi düştü?'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalar hakkında konuştu.

Şentop, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda herhangi bir sıkıntı yok, akademisyen arkadaşların yazmış olduklarını okudum. Komisyon raporuna değinmediklerini gördüm. Raporda açıkça yazıyor" dedi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI!

Şentop konuyla ilgili, "Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. Genel Kurul'da bu konu görüşülmüş, farklı bir görüş ifade edilmemiş aradan beş sene geçmiş. Beş sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konmuş. Her konuda konuşan kişilerin bu konuda tartışabilmesi mümkün değil. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Akademisyen arkadaşların yazmış olduklarını da okudum, komisyon raporuna değinmediklerini gördüm. Raporda açıkça yazıyor.

madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018' de yürürlüğe girmiştir. Cümlelerin aynı olması eski hükmün geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Madde bir bütün olarak yürürlüğe konulmuş." ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIKLAR

Meclis Başkanı Şentop ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletin başıdır. Dokunulmazlıklarla ilgili bilgileri zaman zaman alıyor. Dokunulmaz, kişilere suç işleme özgürlüğü vermez. Daha önce de söyledim, anayasal düzene karşı hareketler içerisinde bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması taraftarıyım." diye belirtti.

