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  4. Son dakika: Meclis Başkanı Şentop, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Meclis Başkanı Şentop, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

13.01.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Meclis Başkanı Şentop, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi: İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye’nin tepkisini ifade etti. Meclis Başkanı Şentop, "Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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İsveç Mustafa Şentop

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