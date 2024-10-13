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  4. Son dakika | Mehmet Öcalan da yanlarında! DEM Parti yasağa rağmen miting için toplandı, skandal sloganlar atıldı

Son dakika | Mehmet Öcalan da yanlarında! DEM Parti yasağa rağmen miting için toplandı, skandal sloganlar atıldı

13.10.2024 14:46
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Valilik yasağına karşın DEM Partililer miting için toplandı. Sokaklarda terör örgütü lehine sloganlar atıldığı duyuldu. Bu arada DEM Parti genel başkanlarının yanında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın olduğu görüldü.

Son dakika | Mehmet Öcalan da yanlarında! DEM Parti yasağa rağmen miting için toplandı, skandal sloganlar atıldı

Son dakika haberi: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) çağrısıyla valilik yasağına rağmen Diyarbakır'da miting için kalabalıklar bir araya geldi. Caddeler bariyerlerle kapatıldı, TOMA'lar harekete hazır halde bekliyor.

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DEM PARTİ'DEN YASAĞA RAĞMEN MİTİNG KARARI

Diyarbakır Valiliği’nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti’nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı’nda bir dizi önlemler alındı.

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CADDELER KAPATILDI

Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA’lar hazırda bekletiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI

Mitinge katılanların terör örgütü lehine sloganlar attığı duyuldu.

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Öte yandan DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanında terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da yer aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır DEM Parti
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