Son dakika | Mehmet Öcalan da yanlarında! DEM Parti yasağa rağmen miting için toplandı, skandal sloganlar atıldı

Son dakika haberi: Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) çağrısıyla valilik yasağına rağmen Diyarbakır'da miting için kalabalıklar bir araya geldi. Caddeler bariyerlerle kapatıldı, TOMA'lar harekete hazır halde bekliyor.
Diyarbakır Valiliği’nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti’nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı’nda bir dizi önlemler alındı.
Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA’lar hazırda bekletiliyor.
Mitinge katılanların terör örgütü lehine sloganlar attığı duyuldu.
Öte yandan DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanında terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın da yer aldığı görüldü.