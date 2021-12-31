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Son dakika: Mermer cilasını su sanıp içmişti! Özde Çivici'nin ölümüyle ilgili acı detay: Son fotoğrafı ortaya çıktı

31.12.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kahreden olay 27 Aralık Pazartesi günü İzmir'de yaşandı. Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan Özde Çivici (30), odasına girdiği sırada pet şişede bulunan bir sıvıyı su sanarak içti. Hayatını kaybeden Çivici'nin içtiği sıvının mermer cilası olduğu ortaya çıktı. Acı olayın ardından, Özde Çivici'nin hastanedeyken kardeşiyle çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Çivici'nin, ölümüne neden olan şişeyle ve serumla poz verdiği görüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mermer cilasını su sanıp içmişti! Özde Çivici'nin ölümüyle ilgili acı detay: Son fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İzmir Selçuk'ta bir otelde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan Özde Çivici, odasına girdikten sonra pet şişe içerisinde bulunan sıvıyı su sanarak içti. Genç kadının içtiği sıvının mermer cilası olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan Çivici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayla ilgili haberler gelmeye devam ederken, yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Özde Çivici'nin, hastanedeyken kardeşi Eda Çivici ile çekilen son fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğrafta Eda Çivici, bir elinde ablası Özde Çivici'nin ölümüne neden olan içinde mermer sıvısı bulunan pet şişeyi tutarken, bir eliyle de serumu tutarken görülüyor.

İzmir'deki otelde feci ölüm! Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybettiİzmir'deki otelde feci ölüm! Pet şişedeki mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetti

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SON POZU OLDU

Ablasının dakikalar sonra öleceğinden habersiz olarak son fotoğrafı çektiren Eda Çivici, "Bu bizim son fotoğrafımızmış ablam. 27 Aralık 2021 anısına. Seni hep çok çok çok çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın ve iyi ki varsın. Yeni ilk her şeyi sana anlatacağım. Yine seninle dertleşeceğim. Biz bu fotoğrafı çekilirken seninle sonrasında kahve içmeyi düşünüyorduk. Anısı kalsın dedik. Şimdi sen anım, anım oldum. Seni seviyorum meleğim hep benimlesin" sözleriyle duygularını özetledi.

Öte yandan fotoğrafta, Özde Çivici'nin ne kadar bitkin olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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ARKADAŞLARI ÖZDE'Yİ ANLATTI

Genç kadının arkadaşı koreograf Hülya Akıllı (36), ölümünün ardından Özde Çiviciyi şöyle anlattı:

10 yıllık arkadaştık. Aynı deri firmasında beraber mankenlik yapmıştık. Hayalleri olan ve hayat dolu biriydi. 2013'te büyük bir trafik kazası geçirmişti. Nişanlısı Tahsin Çetinçelik o kazada öldü. Özde de büyük yaralarla kurtuldu. Ondan sonra hayata tutundu. Çok hayal kırıklıkları oldu.

"3-4 YUDUM İÇMİŞ TADINDAN ANLAYAMAMIŞ"

Dünya güzeli bir kızdı. Mermer cilasından 3-4 yudum içmiş. Tadından anlayamamış. İçtikten sonra fark etmiş. Hatta ilk başta arkadaşları hastaneye götürmek isteyince, 'gerek yok' deyip, gülerek dalga geçmiş. Sonra kusunca hastaneye götürmüşler.

"ÖLÜMÜNÜ KUŞKULU BULUYORUM"

Tezgahtar Yonca Özbilen (45) ise öyle konuştu:

Aramızda 15 yaş farkı var. Hem kızım, hem arkadaşım, hem dostumdu. Ölümünden iki gün önce konuşmuştuk. Cıvıl cıvıl hayat dolu bir insandı. Evlenip, yuva kurmak, ileride kendine ait bir restoranı işletmek istiyordu. Kız kardeşinin anlattığına göre, olaydan önce odasına suyunu bırakmış. Daha sonra gelen bir grubu karşılamış. Döndüğünde de masadaki suyu alıp içmiş. Sıvının mermer cilası olduğunu hissetmemiş. Tadı ve görüntüsü su ile benzerlik gösteren bir sıvıymış. Ölümünde ihmal varsa ortaya çıksın.

HAYAT DOLUYDU

Özde Çivici'nin arkadaşı Özel Güvenlik İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Deniz Karadağ da arkadaşını anlattı. Karadağ Özde Çivici'yi şu sözlerle anlattı:

2 hafta önce, çalıştığı otelde çay içip sohbet ettik. Özde hayat dolu, etrafında sevilen sayılan bir insandı. Kendinle barışıktı. İnsanları mutlu etmeye çalışırdı. Ölümünde ihmal var. Öğrencimin pisipisine ölmesine çok üzüldüm. Takipçisi olacağım.

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