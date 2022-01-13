Son dakika: Mersin Anamur'da 3.9'luk deprem!

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre Mersin’in Anamur ilçesinde Akdeniz’in 61 kilometre açığında saat 12.43’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19.80 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 13, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 61.00 km. Anamur (Mersin)
Tarih-Saat : 13.01.2022, 12:43:14 TSİ
Enlem : 35.5160 N
Boylam : 32.4770 E
Derinlik : 19.80 km
Detay : https://t.co/j4M9O1aYIz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan 11 Ocak'ta Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin’in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.
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