Son dakika: Mersin Anamur'da 3.9'luk deprem!

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre Mersin’in Anamur ilçesinde Akdeniz’in 61 kilometre açığında saat 12.43’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19.80 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi.

11 OCAKTA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 11 Ocak'ta Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin’in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.



