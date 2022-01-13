HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Mersin Anamur'da 3.9'luk deprem!

Son dakika: Mersin Anamur'da 3.9'luk deprem!

13.01.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın duyurduğuna göre Mersin Anamur'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Öte yandan 11 Ocak'ta Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti.

Son dakika: Mersin Anamur'da 3.9'luk deprem!

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre Mersin’in Anamur ilçesinde Akdeniz’in 61 kilometre açığında saat 12.43’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19.80 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi.

11 OCAKTA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 11 Ocak'ta Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin’in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Korona savaşçılarının karla mücadelesiKorona savaşçılarının karla mücadelesi
Anahtar Kelimeler:
deprem Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Acı olayda yeni detay! Ayşenur'un babası başkası çıktı

Acı olayda yeni detay! Ayşenur'un babası başkası çıktı

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.