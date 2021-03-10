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Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (10 Mart Çarşamba hava durumu)

10.03.2021 07:34 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (10 Mart Çarşamba hava durumu)

10 Mart Çarşamba günü beklenen hava durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre öğleden sonra Ege ve Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra ise Marmara, kuzey Ege, batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların bugün 2-4 derece artması beklenmektedir.

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RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğudan, ülkemizin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya'dan başlayarak bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin, (Perşembe) gece saatlerinde ise Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kuzeybatı çevreleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Giresun'un yağmurlu; Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere (Kars, Ardahan hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Bu sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmektedir. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı bulutlu geçeceği, gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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