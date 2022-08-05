Son dakika: Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika haberi... İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın ayrıca öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliğinden yapılan gök gürültülü sağanak uyarısında "Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi. (DHA-AA)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

30 Haziran tarihinde Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde şiddetli yağış etkili olmuştu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönmüş, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Öte yandan Keçiören'de sağanak nedeniyle su basan bir binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



