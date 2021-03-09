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Son Dakika: Meteoroloji'den yeni tahmin! Sıcaklıklar artıyor, bazı illerde yağmur var (9 Mart Salı hava durumu)

09.03.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den yeni tahmin! Sıcaklıklar artıyor, bazı illerde yağmur var (9 Mart Salı hava durumu)

9 Mart Salı günü beklenen hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 dereceye kadar artacak. Muğla, Aydın, Denizli, Hatay, Osmaniye ve Antalya'da yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı yapıldı. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Paçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 6, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 1,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 6; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli ile gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren güneyi 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı ile İskenderun Körfezi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, akşam saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, gece saatlerinde kuzeydoğudan 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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Anahtar Kelimeler:
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