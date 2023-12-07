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  4. SON DAKİKA | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Vatandaşlar dikkat: Kuvvetli olacak

SON DAKİKA | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Vatandaşlar dikkat: Kuvvetli olacak

07.12.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Vatandaşlar dikkat: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğleden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, akşam ve gece saatlerinde batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

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hava durumu meteoroloji İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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