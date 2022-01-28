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  4. SON DAKİKA | Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (28 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

SON DAKİKA | Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (28 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

28.01.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Çok sayıda il için sarı uyarı yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (28 Ocak 2022 yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yağmur ve kar uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada Hatay çevrelerinde yağmur, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerin ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (28 OCAK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların bugün (Cuma) batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI UYARI

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Şırnak, Siirt, Bitlis, Malatya, Sivas, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli için sarı uyarı yapıldı.

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UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, -7°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, -7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARABÜK °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Adıyaman hariç) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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