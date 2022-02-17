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Son dakika: Meteorolojiden o bölgeye uyarı! Kuvvetli geliyor

17.02.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Kastamonu'nun kuzeyi için kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Vatandaşlardan, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika: Meteorolojiden o bölgeye uyarı! Kuvvetli geliyor

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelerde, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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