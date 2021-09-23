HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

Son Dakika: MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

23.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP'de Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren parti üyeliğinden çıkarıldı.

Son Dakika: MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, bazı parti üyelerinin partiyle ilişiklerinin kesilmesine dair açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere MHP; sadece demokratik düzenin dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan hayati işlev üslenen dinamik bir dava ve ülkü mahfilidir. MHP’yi diğer siyasi partilerden farklı kılan; sadece uğruna canlar feda ettiği ve daima da feda etmeye hazır olduğu yüksek idealleri değil, bu ideallere sarsılmaz bağlılıkla sarılan dava adamlarının adresi oluşudur.

MHP’yi millet nezdinde itibarlı kılan; davasına ve partisine mensubiyet şuuru, aidiyet hissi gibi sıkı bağlarla merbut, yüksek karakterli insanların varlığıdır. Lider, teşkilat ve dava partisi olan MHP’de geleneksel bir hiyerarşik yapı vardır ve bu, Türk milliyetçiliği fikriyatına hizmet eden camiamızın bütünlüğü icabıdır.

Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik, ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik kişiler; partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır. MHP’de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kim kopmuşsa marjinalleşip yok olmuştur.

"FİTNE VE TEFRİKA ÜRETMEK İÇİN ÇABA SARF ETMİŞLERDİR"

MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan, ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler; son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir.

Bu gibiler, MHP’ye üyelikleri sürerken; gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir.

Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için, partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

7 İSİM PARTİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

MHP Merkez Disiplin Kurulu’nca; anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
PARTNERBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke ettiBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Turan Güneş'te trafik kazası: 1 yaralıTuran Güneş'te trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Yatağa bağımlı kalan Ezgi'ye Haluk Levent sahip çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Profesör gibi İngilizce konuşan kadının kim olduğu ortaya çıktı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.