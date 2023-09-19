Son dakika | MHP'de kurultay tarihi belli oldu! Devlet Bahçeli'den yerel seçim mesajı: Başarı dışındaki seçeneklere kapalıyız!

Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi'nde MYK toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

YEREL SEÇİM MESAJI: "BAŞARI DIŞINDA SEÇENEĞE KAPALIYIZ"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında bir seçeneğe her zaman olduğu gibi yine kapalıyız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki arzi kopukluğun giderilmesini hedefliyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde tezahür ve tekamül etmiş millet iradesinin aynısıyla 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını ve zillet tortularının kazınmasını, yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.

MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Kurultayımızı 17 Mart 2024 tarihinde bir şölen havasında yapmayı kararlaştırdık.

Cumhur İttifakı olarak yepyeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. Bugünkü toplantıda yerel seçimlerle kongre takvimimizi değerlendirdik, Anayasa değişikliği gündemiyle beraber iç ve dış konu başlıkları detaylarıyla ele alındı. MHP başında sonunda, önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir ilişki ve irtibat ağının hiçbir fikri, siyasi, tez ya da önermenin içinde olmamış, bundan sonra da olması düşünülemeyecektir. Muradımız Türkiye ve Türk milletine layıkıyla hizmet etmektir. Sanal ve sahte gündemleri elimizin tersiyle iterek önümüze bakıyoruz.

"HADLERİNİ AŞMA NOKTASINA GELDİLER!"

Sığınmacı sorununu iç karışıklık çıkarmak için kullananlar artık hadlerini aşma noktasına gelmiştir. Sığınmacılar üzerinden sipariş edilmiş bir kavga ortamı ithal ederek şiddet içeren bir gerilimin ortamını yaratmak isteyenler gemi azıya almışlardır.

MYK'mızla MDK'mızın bugünkü ortak toplantısında ülkemizi meşgul eden mahut sorun alanları, küresel ve bölgesel gelişmeler bu stratejik akılla görüşülmüş. Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz. MHP'nin duruşu Türk milletinin duruşudur.

Gaziliğin yara oranı, yara yüzdesi, yara derecesi olmaz, olmamalıdır. Gazi gazidir, başka bir tasnife yer ve gerek yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER

TBMM'nin manevi itibarına kara çalan ve 103 yıllık mehavetine hakaret eden Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeden iyice şuur kaybına uğradığı, ağzından çıkanları kulaklarının duymadığı anlaşılmaktadır. TBMM gazi bir meclistir. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Meclisimiz 15 Temmuz gecesi tepesinden atılan bombalar altında bu şerefli unvana 2. kez layık olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun aşırı hırsı aklının önündedir. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden tamamen uzaklaşmıştır. CHP'nin kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler demokrasiyi zehirleyen ve despotizmi çağrıştıran ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür.

"ALLAH BU MİLLETİ ZİLLET İTTİFAKINDAN KORUMUŞTUR"

14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye bu kötürüm siyasetin ve ittifak ortaklarının eline düşmüş olsaydı Allah muhafaza korkunç gelişmelerin birbirini takip etmesi kaçınılmaz hale gelirdi. Şimdi birbirlerini yiyorlar, demedik laf bırakmıyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti zillet ittifakından korumuştur.

İYİ PARTİ'NİN 'İTTİFAK' KARARI: BİZİM MESELEMİZ DEĞİL

81 ilde hangi partilerin kendi adaylarıyla katılıp katılmayacağı bizim meselemiz değildir. Biz Cumhur İttifakı'nın şaşmaz ahlakına, sağlam doğasına, zamanlar üstü siyasi misyonuna bakıyor, buna uygun hareket ediyoruz. Bir kere zillete düşen bir daha belini doğrultamaz.

Potansiyel bir terörist, üstelik CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır.

