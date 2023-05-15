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SON DAKİKA | MHP'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama! 'Erdoğan’ın yine açık ara birinci geleceği şimdiden belli olmuştur'

15.05.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi açık ara önde tamamlandığını ifade etti. Açıklamasının devamında Yalçın, Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceğini aktardı.

SON DAKİKA | MHP'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama! 'Erdoğan’ın yine açık ara birinci geleceği şimdiden belli olmuştur'

14 Mayıs seçimleriyle ilgili sonuçlar geldi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ikinci turu ile ilgili olarak MHP'den ilk açıklama geldi.

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SEMİH YALÇIN: ERDOĞAN İKİNCİ TURDA DA AÇIK ARA BİRİNCİ OLACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklamasında "Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur" dedi.


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